Libya'da 17 Düzensiz Göçmenin Cansız Bedeni Bulundu

TRABLUS, 19 Nisan (Xinhua) -- Libya'nın batısında yer alan Zuvare kentinin kıyılarında 17 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Libya Acil Tıp ve Destek Merkezi cumartesi günü yaptığı açıklamada, cansız bedenlerin 14'ünün yasal prosedürlere uygun şekilde defnedildiğini belirtti.

Libya, Avrupa'ya coğrafi yakınlığı ve uzun Akdeniz kıyı şeridi nedeniyle uzun süredir düzensiz göçmenler için önemli bir geçiş noktası konumunda.

Ülkenin en batısında yer alan sahil kenti Zuvare, başkent Trablus'a yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta ve Tunus sınırına yakın konumda bulunuyor. Kent, son yıllarda Avrupa'ya özellikle İtalya'ya yönelik düzensiz göç rotasında önemli bir çıkış noktası haline geldi.