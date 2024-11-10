Libya'da 444 Tugayı Çatışmada 3 Askerini Kaybetti

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı", kaçakçı silahlı gruplarla girilen çatışmada 3 mensubunun öldüğünü açıkladı.

444 Tugayından yapılan açıklamada, Tugay'a bağlı birliklerin Libya'nın güneybatısında çöl bölgesinde kaçakçı gruplarla çatıştığı belirtildi.

Birliğin 3 askerinin çatışmada hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, bedeli ne olursa olsun yolsuzluk ve kaçakçılıkla mücadelenin devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca 444 Tugayının petrol sahalarını ele geçirmeye çalıştığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı kaydedildi.

444 Tugayının petrol sahaları ile ilgisinin olmadığı, petrol sahalarının herhangi bir sebeple hedef alınmayacağına yönelik güvence verildiği belirtildi.