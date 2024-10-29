Libya\'da Ebru ve Hat Sertifika Töreni

Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Libya Kültür Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği hat ve ebru kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Libya Kültür Bakanlığı binasında düzenlenen sertifika törenine Libya Kültür Bakanı Mebruke Tugi, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, TİKA Trablus Koordinatörlüğü yetkilileri ile ebru ve hat eğitimi alan Libyalı öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Libya Kültür Bakanı Tugi, TİKA'nın düzenlediği hat ve ebru kursunun Türkiye ve Libya Kültür Bakanlıklarının imzaladığı mutabakat zaptı çerçevesinde yapıldığını söyledi.

Hat ve ebru eğitimi atölyesinin her açıdan tam arzu edilen şekilde hayata geçirildiğini kaydeden Tugi, "TİKA'nın düzenlediği gibi daha büyük ölçekte atölye çalışmalarını sürdüreceğiz. İki devlet arasında çeşitli kültür alanlarında tecrübe paylaşımları, programlar ve uluslararası sergiler düzenlemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Begeç de Türkiye ile Libya arasında diplomasi, siyaset ve ekonomi alanında özel ilişkiler olduğunu söyledi.

Türkiye ve Libya arasındaki ilişkileri özel yapan hususun iki ülke halkı arasındaki dostluk olduğunu kaydeden Begeç, "Biz Türkler kendimizi burada kendi evimizde hissederiz. Libyalı dostlarımız da kendilerini Türkiye'de kendi evlerinde hisseder. Çünkü kültürlerimiz çok yakındır. Değerlerimiz birbirine çok yakındır." diye konuştu.

Libyalı 56 sanatsever hat ve ebru atölyesinde ders aldı

TİKA Trablus Koordinatörü Ali Suha Bacanakgil, mezuniyet töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya Kültür Bakanlığı işbirliğinde 21-28 Ekim tarihlerinde hat ve ebru sanatı eğitimi verdiklerini söyledi.

Hat sanatı atölyesine 22, Ebru sanatı atölyesine de 34 öğrencinin katıldığını aktaran Bacanakgil, katılımcıların büyük çoğunluğunu Kültür Bakanlığı bünyesindeki sanatçılar ile sanat okulu öğrencilerinin oluşturduğunu belirtti.

Hat sanatı atölyesinde Türkiye'den Erhan Bektaş, ebru sanatı atölyesinde de Nuran Öner hocanın ders verdiğini kaydeden Bacanakgil, "Özellikle ebru sanatıyla ilgili başarılı öğrencilerimize, bundan sonraki çalışmalarında faydalanılmak üzere, ekipman da temin ettik ve düzenli olarak hocalarımızla olan irtibatını sürdürmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bacanakgil, ilerleyen süreçte sertifika alan Libyalı öğrencilerden yeni kurslar düzenleyerek bu sanatları Libya'da sürdürmelerini umduklarını dile getirdi.

Törenin ardından Libya Kültür Bakanı Tugi, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Begeç ve TİKA Trablus Koordinatörü Bacanakgil başarılı öğrencilere sertifikalarını takdim etti.