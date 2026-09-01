Libya'da Kaddafi destekçileri sokaklara indi

Libya'nın çeşitli kentlerinde, ülkenin 2011'de ölen devrik lideri Muammer Kaddafi dönemini destekleyenler gösteri düzenledi.

Libya medyasında yer alan haberlerde, başkent Trablus, Misrata, Acilat, Beni Velid, Terhune kentlerinde Kaddafi dönemi bayrağı taşıyan çok sayıda kişinin araçlarla konvoylar oluşturarak kent meydanlarına çıktığı belirtildi.

Çeşitli kentlerde güvenlik güçlerinin Kaddafi dönemi bayrağı taşıyan çok sayıda göstericiyi gözaltına aldığı aktarılan haberlerde, Misrata kentinde yeşil bayrak taşıyan bazı göstericilerin araçlarının yakıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Libya bayrakları taşıyan ve Kaddafi yönetiminin son bulduğu Şubat Devrimi'ni destekleyen bir grup da karşı gösteri düzenledi.

Kaddafi dönemi destekçileri sosyal medya üzerinden dün yaptıkları paylaşımlarda, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin 1969'da yaptığı darbenin yıl dönümü olan 1 Eylül'de sokaklara çıkarak gösteri düzenlenmesi için çağrıda bulunmuşlardı.