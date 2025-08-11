Libya'da Milis Dönemi Sona Erdi - Son Dakika
Libya'da Milis Dönemi Sona Erdi

11.08.2025 22:35
Başbakan Dibeybe, Libya'nın milis ülkesi olarak nitelenme döneminin bittiğini açıkladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya ve başkent Trablus'un milis ülkesi ve şehri olarak nitelendirildiği dönemin sona erdiğini belirtti.

Başbakan Dibeybe, Libya ordusunun kuruluşunun 85. yıl dönümü kutlaması kapsamında Trablus'taki askeri okulların mezuniyet töreninde konuştu.

Hükümetinin devlet otoritesi dışında silah kullanımına son verme konusunda kararlı olduğunu kaydeden Dibeybe, "Ülkemizi veya başkentimizi milis ülkesi olarak niteleme dönemi sona erdi ve hep birlikte milletimizin tarihindeki bu karanlık sayfayı hukukun üstünlüğünün güvence altında olduğu bir devlete doğru çevireceğiz." dedi.

Ülkedeki askeri bölünmüşlüğe dair ise Dibeybe, "Bir ülkenin istikrarı ancak hukuk bayrağı altında hareket eden, vatanı ve vatandaşlarını koruma ilkesini benimseyen tek ve birleşik bir orduyla sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Dibeybe, düzenli ordunun önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Üç yolda ilerliyoruz; profesyonel düzenli ordumuzu desteklemek, kanun dışı silahlı çetelere son vermek ve istikrarı sağlamak. Devleti ve kurumlarını arayanlara elimizi uzatıyoruz. Geleceğe engel koyanlara karşı kararlılıkla mücadele etmekten ise asla geri durmayacağız."

Trablus'ta hükümet güçleri ile milis gruplar çatışmıştı

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi'nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplardan kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

07:42
Avustralya Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladı
Avustralya Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıkladı
