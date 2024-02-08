Libya\'da Rada Güçleri Mitiga Havalimanı ve Trablus Limanı\'ndan Çekildi

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Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada", Ulusal Birlik Hükümetinin (UBH) aldığı karar çerçevesinde başkentteki Mitiga Havalimanı ile Trablus Limanı'ndan çekildiğini açıkladı.

Başkent Trablus'taki en güçlü iki milis kuvvetten biri olan "Rada", sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, UBH'nin 2024 yılı 21 sayılı kararı çerçevesinde "Rada" güçlerinin Mitiga Uluslararası Havalimanı ve Trablus Limanı'ndan çekildiği ifade edildi.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe hükümeti (UBH), 15 Ocak'ta yayımladığı kararname ile limanlarda belirlenen bazı devlet kurumları (İçişleri Bakanlığı Liman Güvenliği Genel Müdürlüğü, Gümrük İdaresi, Genel İstihbarat Servisi gibi birimler) dışındaki tüm güçlerin yetkisini kaldırmıştı.

"Rada" ve "444 Tugayı" ülkenin batısında faaliyet gösteren en güçlü iki milis grup olarak kabul ediliyor. Farklı üniformaları ile tanınan söz konusu silahlı gruplar, kağıt üzerinde Başkanlık Konseyi Başkanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığına bağlı olsa da bağımsız hareket ediyor.