Libya\'da Sahilde Bulunan Ceset Sayısı 10\'a Ulaştı

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Libya Kızılayı, ülkenin batısındaki Sabrata'da sahilde bir kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi. Böylece Sabrata açıklarında bir haftada bulunan ceset sayısı 10'a çıktı.

Libya Kızılayı Sabrata Şubesi'nden yapılan açıklamada, Kızılay ekiplerinin polisten aldıkları bilginin ardından kent sahilinde arama yaptığı belirtildi.

Ekiplerin sahile vuran bir ceset bulduğu ve gerekli işlemlerin yapılması için hastaneye naklettiği ifade edildi.

Sabrata Şubesi, kent açıklarında 17 ve 13 Mayıs'ta birer, 12 Mayıs'ta da 7 kişinin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Açıklamalarda, cesetlerin kimlikleri ve hangi ülkenin vatandaşı olduklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Libya İçişleri Bakanlığı, son olarak 29 Mart'ta başkent Trablus'un doğusunda yardım çağrısı yapan bir bottaki 130 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurmuştu.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.