Libya\'da Sanayi ve Teknoloji Konferansı düzenlendi

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Libya'nın başkenti Trablus'ta Birinci Libya Uluslararası Sanayi ve Teknoloji Konferansı düzenlendi.

Libya Sanayi ve Maden Bakanlığının organize ettiği konferansa, çok sayıda ülkeden yetkili ve temsilci katılırken Türkiye'yi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan temsil etti.

Konferans'ta konuşan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türkiye'nin Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan'ın konferansa katılmasından dolayı teşekkür etti ve kendilerinden istifade edilebileceğini söyledi.

Ülkesindeki sanayi sektörünün yerelleşmesi için kamu ve özel sektörün üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Dibeybe, "Türkiye (eskiden) nasıldı ve (şimdi) ne hale geldi. Şimdi (Türkiye'de) devlet görüyor, ölçüp biçiyor, organize ediyor, destekliyor." ifadelerini kullandı.

Konferansta konuşan İnan da toplantının verimli geçmesi temennisinde bulunarak, "Ortak küresel çıkarlarımız doğrultusunda karşılıklı bilgi alışverişine imkan sağlayan bu konferansları çok önemli buluyorum." diye konuştu.

İnan, uluslararası işbirliğinin önemine değinerek, "Bilim ve teknolojinin faydalarından herkesin yararlanmasını sağlamak ve bununla ilgili riskleri etkin bir şekilde yönetmek için komşu ülkelerin ortaklıklar kurması gerektiğine inancım tam." dedi.

Bilgi ve teknolojiye erişimdeki zorlukların küresel işbirliğindeki ilerlemeyi engelleyebileceğini belirten İnan, ülkeler arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin hiçbir zaman kesilmediğine değindi.

İnan, yeni işbirliği yollarının araştırılması çağrısı yaparak, "Sanayi ve teknoloji alanındaki işbirliğinde ülkeler arasındaki ortaklıkların büyütülmesi tüm bölgenin refahını artıracağı gibi istikrarına da katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.