Libya'da suikast girişimi şüphelileri Tunus'ta yakalandı - Son Dakika
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Libya'da suikast girişimi şüphelileri Tunus'ta yakalandı

Libya İçişleri Bakanlığı, 14 Haziran'da Libyalı siyasetçi Abdulmecid Muligta'ya yönelik suikast girişiminin şüphelilerinin Tunus'ta yakalandığını açıkladı. 4 suikast girişimi şüphelisi Tunus makamlarına bildirildi ve Tunus güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin Libya'ya teslim edilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Libya İçişleri Bakanı, Tunus İçişleri Bakanı'na işbirliği için teşekkür etti. Muligta, başkent Trablus'ta aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaralanmıştı.

25.07.2024 00:07
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Libya İçişleri Bakanlığı, 14 Haziran'da Libyalı siyasetçi Abdulmecid Muligta'ya yönelik suikast girişiminin şüphelilerinin Tunus'ta yakalandığını açıkladı.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunus'a kaçmayı başaran 4 suikast girişimi şüphelisinin Tunus makamlarına bildirildiği belirtildi.

Tunus güvenlik güçlerinin şüphelileri yakaladığı ve Tunus makamları ile şüphelilerin Libya'ya teslim edilmesi konusunda anlaşıldığı kaydedildi.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi'nin de, Tunus İçişleri Bakanı Halid en-Nuri'ye şüphelilerin yakalanması konusunda gösterdiği işbirliği için takdir ve teşekkürlerini sunduğu kaydedildi.

Libya'daki Milli Güçler İttifakı Partisinin kurucularından olan Muligta'ya 14 Haziran'da başkent Trablus'ta aracının geçeceği yola yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya'da suikast girişimi şüphelileri Tunus'ta yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya'da suikast girişimi şüphelileri Tunus'ta yakalandı - Son Dakika
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