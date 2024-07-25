Libya'da suikast girişimi şüphelileri Tunus'ta yakalandı

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Libya İçişleri Bakanlığı, 14 Haziran'da Libyalı siyasetçi Abdulmecid Muligta'ya yönelik suikast girişiminin şüphelilerinin Tunus'ta yakalandığını açıkladı.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunus'a kaçmayı başaran 4 suikast girişimi şüphelisinin Tunus makamlarına bildirildiği belirtildi.

Tunus güvenlik güçlerinin şüphelileri yakaladığı ve Tunus makamları ile şüphelilerin Libya'ya teslim edilmesi konusunda anlaşıldığı kaydedildi.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi'nin de, Tunus İçişleri Bakanı Halid en-Nuri'ye şüphelilerin yakalanması konusunda gösterdiği işbirliği için takdir ve teşekkürlerini sunduğu kaydedildi.

Libya'daki Milli Güçler İttifakı Partisinin kurucularından olan Muligta'ya 14 Haziran'da başkent Trablus'ta aracının geçeceği yola yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaralanmıştı.