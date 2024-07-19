Libya'da Yeni Hükümet Kurma Çalışmaları Başladı

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Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve TM üyelerinin bir kısmının birleşik yeni bir hükümet kurulması çağrısının ardından yeni hükümet kurma çalışmalarının başladığını duyurdu.

TM Başkanı Akile Salih'in medya ofisinden yapılan açıklamada, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve TM'den 130 üyenin Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptığı toplantıyı "doğru yönde atılmış bir adım" şeklinde nitelendi.

Açıklamada, Anayasa Bildirgesi çerçevesinde yeni bir hükümetin kurulmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve TM'den 130 üye Mısır'ın başkenti Kahire'de dün yaptıkları toplantının ardından "6+6" Komitenin belirlediği ve TM'nin onayladığı seçim yasalarına bağlı olduklarını duyurmuş ve TM'nin seçim sürecini yönetecek yeni bir birlik hükümeti kurulması için aday başvurularını kabul etmeye başlaması çağrısında bulunmuştu.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da uluslararası ve yerel kuruluşların defalarca yaptığı çağrılara rağmen parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri, seçim kanunları üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süredir yapılamadı.

Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisi (TM) altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi, 6 Haziran 2023'te seçim kanunları üzerinde anlaşmaya vardı.

TM, 4 Kasım 2023'te 6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarını onayladığını duyurdu ancak Devlet Yüksek Konseyi TM'yi 6+6 Komitenin belirlediği seçim kanunlarını değiştirmekle itham ederek, yalnız "6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarına bağlı olduğunu" açıkladı.

TM, Devlet Yüksek Konseyinin itirazına rağmen onayladığı seçim kanunlarını resmi gazetede yayımladı ve seçim kanunlarının yürürlüğe girdiğini savundu. İki kurum arasındaki söz konusu anlaşmazlık nedeniyle seçimlerle ilgili süreç başlatılamadı.

İki kurum için en belirgin anlaşmazlık noktası ise devlet başkanlığına adaylık şartları konusunda yaşanıyor.

Devlet Yüksek Konseyi, asker ve çifte vatandaşlığı bulunanların (Halife Hafter) devlet başkanlığı seçimlerinde aday olamayacağını, TM ise bu durumun adaylık için bir engel teşkil etmediği görüşünü savunuyor.