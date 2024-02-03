Libya\'da Zliten kentinde yer altı sularının yükselmesi sonucu 17 aile yerinden oldu

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Libya'da başkent Trablus'un doğusunda bulunan Zliten kentinde yer altı ve kanalizasyon sularının yükselmesi sonucu 17 ailenin yerinden olduğu bildirildi.

Zliten Belediyesi Basın Ofisi Müdürü İsmail el-Cevsami, yerel basına yaptığı açıklamada, kentte yer altı sularının yükselmesi sonucu su birikintileri oluştuğunu ve bazı evlerin bodrumlarına su dolduğunu belirtti.

Belediyeye bağlı Kriz ve Acil Durum Komitesinin oluşan hasarı tespit etmek için bir heyet oluşturduğunu kaydeden Cevsami, su seviyesindeki yükselme sonucu 17 ailenin yerinden olduğunu aktardı.

Çok sayıda ev ve tarım arazisinin zarar gördüğüne işaret eden Cevsami, sivrisinek ve haşerelerin artmasını önlemek için su birikintilerini çeşitli yöntemler kullanarak gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

Cevsami, yer altı ve kanalizasyon sularının yükselme sebebine ilişkin ellerinde henüz bir bulgu olmadığını, İngiltere'den uzman bir heyetin konuyu araştırmak üzere kente ulaştığını kaydetti.

Kentte yer altı sularının yükselmesi sorununun daha önce de olduğunu ancak bu kadar belirgin hale yeni geldiğini söyleyen Cevsami, hükümete acil harekete geçmesi ve kentin afet bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulundu.