Libya'dan ABD Planına Destek - Son Dakika
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Libya'dan ABD Planına Destek

22.06.2026 23:27
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Libya Temsilciler Meclisi, rakip yönetimleri birleştiren ABD planını memnuniyetle karşıladı.

Libya Temsilciler Meclisi'nin 104 üyesi, Libya'da rakip yönetimleri tek bir otorite altında birleştirmeyi hedefleyen ABD planını memnuniyetle karşıladı.

Libya Temsilciler Meclisi'nin 104 üyesi, ABD'nin Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos tarafından sunulan aylardır gündemde olan ABD planı hakkında tutumlarını iki ayrı açıklamayla duyurdu.

Libya'da rakip yönetimleri tek bir otorite altında birleştirmeyi hedefleyen ABD planını memnuniyetle karşılayan milletvekilleri, siyasi ve kurumsal bölünmüşlüğün sona erdirilmesi ve Libya halkının özgür, adil ve demokratik seçimlerle temsilcilerini seçme hakkını kullanabilmesi için yürütülen tüm çabalara destek verdiklerini belirtti.

Libya Temsilciler Meclisi'nin 200 sandalyesi bulunuyor; ancak bazı kentlerde seçimlerin sahadaki koşullar nedeniyle yapılamaması, bazı milletvekillerinin vefatı, istifası veya üyeliklerinin düşürülmesi gibi nedenlerle mevcut üye sayısı yaklaşık 155'e düşmüş durumda.

Libya Ulusal Ordusu, Libya'da rakip yönetimleri tek bir otorite altında birleştirmeyi hedefleyen ABD planına ilişkin müzakereye hazır olduklarını bildirmişti.

Başkent Trablus'ta Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti ile Bingazi'de Temsilciler Meclisi tarafından atanan Usame Hammad liderliğindeki hükümetin Dibeybe başkanlığında tek bir çatı altında toplanmasını öngören ABD planı, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'e de Başkanlık Konseyi liderliği gibi önemli bir görev veriyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, daha önce yaptıkları açıklamalarda bu planı reddettiklerini duyurmuştu.

Libya'da biri ülkenin batı kesimini yöneten ve başkent Trablus'ta bulunan Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki "Ulusal Birlik Hükümeti", diğeri ise Temsilciler Meclisi tarafından atanan, merkezi Bingazi'de bulunan ve ülkenin doğu kesimi ile güneyindeki şehirleri yöneten Usame Hammad hükümeti olmak üzere iki ayrı hükümet bulunuyor.

Libya'nın doğusu ve batısındaki siyasilerin seçim yasaları üzerindeki anlaşmazlığı nedeniyle ülkede yıllardır seçimler yapılamıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Güncel, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'dan ABD Planına Destek - Son Dakika

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