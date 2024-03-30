Misrata Limanı'ndan Gazze'ye 1200 Ton Yardım Malzemesi Taşıyan Gemi Yola Çıktı - Son Dakika
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Misrata Limanı'ndan Gazze'ye 1200 Ton Yardım Malzemesi Taşıyan Gemi Yola Çıktı

Libya'nın batısındaki Misrata Limanı'ndan Gazze'ye 1200 tonun üzerinde insani yardım malzemesi taşıyan gemi yola çıktı. Yardım malzemesi yüklü gemide Misrata Belediyesi ve Libya Kızılayından ekiplerin bulunduğu ve yardım malzemelerine Gazze'ye ulaşana kadar eşlik edeceği kaydedildi. Libya'daki yardım kampanyasına Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Misrata Belediyesinin verdiği destekten övgüyle söz edilen açıklamada, Libya Kızılayı ile Mısır Kızılayının yardım malzemelerinin Gazze'ye ulaşması için ilgili tüm prosedür ve düzenlemeleri tamamladığı bildirildi.

30.03.2024 04:49
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Libya'nın batısındaki Misrata Limanı'ndan Gazze'ye 1200 tonun üzerinde insani yardım malzemesi taşıyan gemi yola çıktı.

Misrata Belediyesinden yapılan açıklamada, insani yardım malzemesi yüklü geminin önce Mısır'ın El- Ariş Limanı'na ulaşacağı ardından yardım malzemelerinin kara yoluyla Refah kentinden Gazze'ye giriş yapacağı belirtildi.

Yardım malzemesi yüklü gemide Misrata Belediyesi ve Libya Kızılayından ekiplerin bulunduğu ve yardım malzemelerine Gazze'ye ulaşana kadar eşlik edeceği kaydedildi.

Öte yandan, Libya'daki yardım kampanyasını yürüten paydaşlardan Uluslararası Gazze'yi Kurtarma Kampanyası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1200 tonun üzerinde yardım malzemesinin toplanmasında Libya'nın başkenti Trablus ile Misrata, Zliten ve Zaviye kentlerindeki sivil toplum kuruluşlarının katkısı bulunduğu aktarıldı.

Libya'da yürütülen yardım kampanyasına Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Misrata Belediyesinin verdiği destekten övgüyle söz edilen açıklamada, Libya Kızılayı ile Mısır Kızılayının yardım malzemelerinin Gazze'ye ulaşması için ilgili tüm prosedür ve düzenlemeleri tamamladığı bildirildi.

Kaynak: AA

Misrata, Libya, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Misrata Limanı'ndan Gazze'ye 1200 Ton Yardım Malzemesi Taşıyan Gemi Yola Çıktı - Son Dakika

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