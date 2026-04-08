Libya'dan Mescid-i Aksa'ya Kınama - Son Dakika
Libya'dan Mescid-i Aksa'ya Kınama

08.04.2026 18:23
Libya, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri kınadı ve ibadet özgürlüğüne saygı çağrısında bulundu.

Libya, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini şiddetle kınadığını duyurdu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kudüs'ün tarihi statüsünü değiştirmeye ve yeni bir statü dayatmaya yönelik tüm girişimlerin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Libya'nın Mescid-i Aksa ve Kıyame Kilisesini hedef alan ihlalleri şiddetle kınadığı kaydedilen açıklamada, ibadet özgürlüğüne saygı gösterilmesi ve kutsal mekanlara sınırsız erişiminin sağlanmasının gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplum sorumluluklarını üstlenmeye ve ihlalleri durdurmaya, kutsal mekanları korumaya ve ibadet edenlerin onurunu ve haklarını güvence altına almak için derhal harekete geçmeye çağrıldı.

Açıklamada ayrıca, Libya'nın Filistin halkının haklarına; özellikle de Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız devletlerini kurma hakkına olan sarsılmaz desteği teyit edildi.

Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi kapatılmıştı

İsrail yönetimi, İsrail ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapattı.

Kapatıldığından bu yana Mescid-i Aksa'da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabiliyor. Diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyor.

İsrail makamları ayrıca, Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapattı.

İsrail hükümeti olağanüstü hal uygulamasını nisan ayının ortasına kadar uzatma kararı almış ancak Mescid-i Aksa'nın bu süre boyunca kapalı kalıp kalmayacağına dair açıklama yapmamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'dan Mescid-i Aksa'ya Kınama - Son Dakika

Icardi’ye takım arkadaşları bile isyan etti Icardi'ye takım arkadaşları bile isyan etti
İsrail TV’sinden savaş geri sayımı Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu
Trump’ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede İran’a da bir çağrısı var Trump'ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede! İran'a da bir çağrısı var
Eski Göztepeli Jahovic’ten Icardi’yi kızdıracak yorum Öyle böyle küçümsemedi Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin

MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 89
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
SON DAKİKA: Libya'dan Mescid-i Aksa'ya Kınama - Son Dakika
Advertisement
