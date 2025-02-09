Libya'dan Netanyahu'ya Şiddetli Kınama

Güncel

Libya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulmasına ilişkin açıklamasını şiddetle kınadı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistin halkının 1967 sınırları çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan tam ve egemen bir devlet kurma hakkının desteklendiği belirtildi.

Netanyahu'nun açıklamalarının "utanç verici" ve uluslararası hukukun açık ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, "Libya, İsrail'in Filistin halkının kendi topraklarında bağımsız ve egemen bir devlet kurma konusundaki meşru ve devredilemez hakkını açıkça reddeden ve Suudi Arabistan topraklarında bağımsız bir devlet kurulması yönündeki kışkırtıcı ve düşmanca açıklamalarını güçlü bir şekilde kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarının devam etmesinin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının önündeki en büyük engel olduğu vurgulandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan'ı hedef almıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadesini kullanmıştı.