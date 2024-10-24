Libya'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama - Son Dakika
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Libya'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama

Libya, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınayarak Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

24.10.2024 00:47
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı.

???????Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Libya Dışişleri Bakanlığı, bölgesel ve uluslararası güvenlik için ciddi tehdit oluşturan bu canice saldırı karşısında Türkiye Cumhuriyeti, hükümeti ve halkıyla derin dayanışmasını ifade eder." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın TUSAŞ'ı hedef alan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığı kaydedilen açıklamada, stratejik tesisleri hedef almanın yalnızca küresel güvenlik ve barışı istikrarsızlaştırmaya çalışan taraflara hizmet ettiği dile getirildi.

Açıklamada, Libya'nın güvenlik sorunlarıyla mücadelede uluslararası işbirliğini destekleme konusundaki kararlılığını ifade ettiği ve uluslararası güvenliğin temel dayanakları olan hayati altyapı, savunma ve uzay tesislerinin korunması gerektiğinin önemini vurguladığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama - Son Dakika

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