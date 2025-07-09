Libya'dan Yunanistan ve AB'ye Hayal Kırıklığı - Son Dakika
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Libya'dan Yunanistan ve AB'ye Hayal Kırıklığı

09.07.2025 15:50
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Libya, yabancı diplomatların kurallara uymadığı gerekçesiyle Yunanistan ve AB heyetini geri gönderdi.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin (TM) atadığı hükümetin, "yabancı diplomatların ülkeye giriş kurallarına uymadıkları" gerekçesiyle dün Libya'yı ziyaret eden İtalya ve Malta İçişleri Bakanları, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ve Avrupa Birliği (AB) Göç Komiseri'nden oluşan heyeti Bingazi'deki Benine Havalimanı'ndan ülkelerine göndermesi Atina'da hayal kırıklığı yarattı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, SKAI TV'ye verdiği röportajda, aralarında Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris'in de bulunduğu Avrupalı yetkililerin Bingazi'ye kabul edilmemesini değerlendirdi.

Yerapetritis AB Komisyonu'nun dün Libya'nın batısına yaptığı ziyaretin ardından ülkenin doğusunda karşılaşılan durum için "Anlaşılan bir organizasyon sorunu vardı ki bu da diplomatik protokollere uyulmasında güçlük yarattı." yorumunu yaptı.

Dünkü ziyaretin AB Komisyonu tarafından düzenlenen bir girişim olduğunu ifade eden Yerapetritis, Yunanistan'ın organizasyonla ilgilisi olmadığını savundu.

Yerapetritis, muhalefetin eleştirilerine karşılık ise "Her şekilde Doğu Libya ile işlevsel bir ilişki oluşmasına yönelik çaba devam edecek." dedi.

Yunanistan'ın Libya ile görüşmesi gerektiğine ilişkin inancını aktaran Yerapetritis, Yunanistan'ın Libya politikasında geç kaldığı şeklindeki yorumlar için ise şöyle konuştu:

"Libya'yı hiçbir zaman terk etmiyoruz. Libya her zaman ilgi alanımızda. Hepimiz farkındayız ki Yunanistan, şu an tek bir iktidarın olmadığı Libya karşısında dengeli bir duruş sergilemeli."

Yunanistan'a son zamanlarda Libya'dan gelen düzensiz göçmen sayısındaki artışı da değerlendiren Yerapetritis, bunun sebebinin, Sudan'daki iç karışıklıklar ve Libya'nın göç akınlarını engellemekteki yetersizliği olduğunu savundu.

Yerapetritis, 15 Temmuz'da Libya'nın batısında Trablus'u ziyaret etme planından vazgeçmediğini aktardı.

Öte yandan, Libya'dan gelen düzensiz göç akınlarına karşı Atina'nın çok adımdan oluşan bir planı olduğunu belirten Yerapetritis, "Son haftalarda gözlemlenen durum devam ederse, çok sayıda insanın bulunduğu tekneler görürsek, o zaman emin olun ki çerçevede çok daha büyük bir sertleşmemiz olur." diye konuştu.

Yunan basınında Libya'nın tutumu

Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Kathimerini "(Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife) Hafter ve AB'nin göç meselesi için çatışması" başlığıyla manşetten verdiği haberde, dünkü olayın ardından AB-Bingazi ilişkilerinin gerildiğini ifade etti.

CNN Greece haber portalı ise gelişmeleri, "Hafter'in kapıyı Avrupalılara kapamasının arka planı ve Atina'nın bundan sonraki adımları" başlıklı haberle verdi.

Haberde, sorunsuz başlayan görüşmelerin daha sonra Hafter'in tutumu nedeniyle sonlandığı ileri sürüldü.

Apogevmatini gazetesi ise bir zamanlar Yunanistan ile iyi ilişkileri olan Hafter için "Eski dost, en kötü düşman oldu." manşetini kullandı.

Eleftheros Tipos gazetesi ise dünkü olayı "Hafter ve Avrupa arasında sert olay" manşetiyle verdi.

Dimokratia gazetesi ise manşetinde "Hafter Plevris'i kovdu" ifadesini kullandı.

Ülkenin en çok okunan haber portallarından "in.gr" ise "Hafter, Plevris ve AB temsilcilerinin yüzüne kapıyı kapadı" başlığına yer verdi.

Heyet, dün sabah saatlerinde Trablus'a ulaşmıştı

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Malta İçişleri Bakanı Byron Camilleri ve Avrupa Birliği İçişleri ve Göç Komiseri Magnus Brunner, dün sabah başkent Trablus'a varmıştı.

Heyet, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ile de düzensiz göç konusunda toplantı yapmıştı.

Bakanlar ve beraberindeki heyet, Trablus'taki toplantılarının ardından ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde yer alan Benine Havalimanı'na doğru yola çıkmıştı ancak Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin (TM) atadığı hükümet, "yabancı diplomatların ülkeye giriş kurallarına uymadıkları" gerekçesiyle heyeti ülkelerine geri göndermişti.

2022'de de dönemin Yunan Dışişleri Bakanı gittiği Libya'da uçaktan inmeyerek geri dönmüştü

Yunanistan'ın o dönemki Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Kasım 2022'te, ziyaret için gittiği Libya'nın başkenti Trablus'ta uçaktan inmeyi reddederek açıklama yapmaksızın havaalanından ayrılmıştı.

?????Libya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın geçen günlerde Libya devletinin çıkarları aleyhinde benimsediği kaba politikalara, pozisyonlara ve Libya'nın egemenliğine ve halkının özlemlerine ilişkin dengesiz açıklamalarına rağmen Libya Dışişleri Bakanlığı kendilerine 17 Kasım 2022'de Trablus'u ziyaret etme izni verdi." ifadeleri kullanılmıştı.

Uluslararası diplomatik usullere göre dönemin Libya Dışişleri Bakanı'nın kendisini beklediği ancak Dendias'ın uçaktan inmeyi reddederek hiçbir açıklama yapmadan geldiği gibi geri gittiği ifade edilmiş, bu davranış kınanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya'dan Yunanistan ve AB'ye Hayal Kırıklığı - Son Dakika

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