Libya Devlet Yüksek Konseyi, Temsilciler Meclisi'nin Ulusal Birlik Hükümeti'nin geçerlilik süresinin sona erdiği kararını kınadı

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Libya Devlet Yüksek Konseyi, ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin (TM) Ulusal Birlik Hükümeti'nin geçerlilik süresinin sona erdiği yönündeki kararını "yetki ihlali" olarak niteleyerek kınadı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale, yaptığı yazılı açıklamada, Temsilciler Meclisi'nin Ulusal Birlik Hükümeti'nin geçerlilik süresinin sona erdiği yönündeki kararına ilişkin açıklama yaptı.

Tekale, TM'nin yetkisini aşarak Ulusal Birlik Hükümeti'nin geçerlilik süresinin sona erdiği yönünde aldığı kararı "tek taraflı" olarak niteleyerek kınadığını kaydetti.

Uluslararası mutabakata varılan Cenevre Anlaşması uyarınca yürütme yetkisinin Başkanlık Konseyi Başkanlığı ve Ulusal Birlik Hükümeti'nde olduğunu vurgulayan Tekale, ordunun başkomutanlık sıfatının da Başkanlık Konseyi Başkanında olduğunu aktardı.

20'den az milletvekili katıldığı için TM'nin oturumu geçersiz

Öte yandan, TM üyesi milletvekili Salim Gıneydi, basına yaptığı açıklamada, TM'nin söz konusu kararı aldığı oturuma 20'den az milletvekilinin katıldığını ifade etti.

Gıneydi, TM'nin söz konusu oturumunun 20'den az milletvekili katıldığı için yasa dışı olduğunu, batı bölgesinin milletvekili sayısının daha yüksek olduğunu ve başkent Trablus'ta bir oturum yapılması çağrısında bulunduğunu vurguladı.

TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık, TM'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, Meclisin bugün düzenlediği oturumda, yürütme otoritesinin (Ulusal Birlik Hükümeti'nin) görev süresinin sona erdirilmesine ve ülkenin doğusundaki Usame Hamad hükümetinin birleşik bir hükümet kuruluncaya kadar meşru hükümet olarak kabul edilmesi yönünde karar aldığını belirtmişti.

Buleyhık ayrıca, Meclisin aynı oturumda Libya ordusunun başkomutanlık sıfatının Libya Başkanlık Konseyi Başkanı'ndan alınarak TM Başkanı Akile Salih'e devredilmesine karar verildiğini kaydetmişti.