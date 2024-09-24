Libya Düzensiz Göç İçin Çözümler Geliştiriyor - Son Dakika
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Libya Düzensiz Göç İçin Çözümler Geliştiriyor

Menfi, Libya'nın düzensiz göç sorununa sürdürülebilir çözümler geliştirdiğini açıkladı.

24.09.2024 14:20
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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi toplantısında ülkesinin düzensiz göç sorununa sürdürülebilir çözümler geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Menfi, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında düzenlenen BM Geleceğin Zirvesi toplantısında, ülkesinin iklim değişikliği, düzensiz göç ve terör gibi ortak sorunlarla mücadele için diyalog ve işbirliğini geliştirme konusunda çaba sarf ettiğini belirtti.

Ülkesinin düzensiz göçte "geçiş ülkesi" olduğunu vurgulayan Menfi, bu soruna sürdürülebilir çözümler geliştirmeye çalıştığını kaydetti.

Menfi ayrıca New York'ta UCM Başsavcısı Kerim Han ile de bir araya geldi.

Libya ve UCM arasındaki işbirliğinin ele alındığı görüşmede, Libya topraklarının tümünde kanunların uygulanması gerektiği vurgulandı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ayrıca kendine verilen yetki çerçevesinde Libya'da suça karışanların isimlerinin tespit edildiği çalışmayı bitirmek üzere olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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