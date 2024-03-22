Libya İçişleri Bakanı: Ras Cedir Sınır Kapısı kolluk kuvvetlerinin kontrolüne geçmeden açılmayacak

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Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, ülkenin batısındaki Tunus'a açılan Ras Cedir Sınır Kapısı'nın devletin kolluk kuvvetlerinin kontrolüne geçmeden açılmayacağını söyledi.

Libya İçişleri Bakanı Trablusi, silahlı bir grubun güvenlik güçlerine düzenlediği saldırının ardından kapanan Ras Cedir Sınır Kapısı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Ras Cedir Sınır Kapısı'ndan Tunus'a yakıt, silah, gıda ve sigara kaçakçılığı yapıldığını kaydeden Trablusi, haklarında yakalama emri bulunan bazı şüphelilerinde bu sınır kapısından Tunus'a geçtiğini tespit ettiklerini belirtti.

Trablusi, Ras Cedir Sınır Kapısı'na İçişleri Bakanlığına bağlı 100 polisin gönderildiğini ancak güç kullanmamaları talimatı verdiklerini kaydetti.

Silahlı bir grubun polislere saldırmasının ardından gönderilen güçleri geri çektiklerini ifade eden Trablusi, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın "kolluk kuvvetlerinin kontrolüne geçmeden açılmayacağını" bildirdi.

Silahlı bir grubun kontrolüne geçen sınır kapısı kapatılmıştı

Libya İçişleri Bakanlığı, kaçakçılığın önlenmesi ve güvenliğin sağlanması için Ras Cedir Sınır Kapısı'na gönderilen güvenlik güçlerine 19 Mart'ta silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlendiğini, ardından da sınır kapısının kapatıldığını duyurmuştu.

Libya medyasında yer alan haberlerde, gece saatlerinde ülkenin batısındaki Zuvvara kentinden silahlı milis bir grubun (Zuvvara Askeri Odası) Ras Cedir Sınır Kapısı'nda İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet güçlerine saldırdığı ve silahlı grubun sınır kapısını kontrol altına aldığı belirtilmişti.