Libya İçişleri Bakanı: Ras Cedir Sınır Kapısı kolluk kuvvetlerinin kontrolüne geçmeden açılmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Libya İçişleri Bakanı: Ras Cedir Sınır Kapısı kolluk kuvvetlerinin kontrolüne geçmeden açılmayacak

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın devletin kolluk kuvvetlerinin kontrolüne geçmeden açılmayacağını belirtti. Sınır kapısından yapılan kaçakçılık faaliyetlerinin yanı sıra, bazı şüphelilerin de bu kapıyı kullanarak Tunus'a geçtiği tespit edildi. Saldırı sonucu kontrolü ele geçiren silahlı grup nedeniyle sınır kapısı kapatılmıştı.

22.03.2024 03:17  Güncelleme: 03:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, ülkenin batısındaki Tunus'a açılan Ras Cedir Sınır Kapısı'nın devletin kolluk kuvvetlerinin kontrolüne geçmeden açılmayacağını söyledi.

Libya İçişleri Bakanı Trablusi, silahlı bir grubun güvenlik güçlerine düzenlediği saldırının ardından kapanan Ras Cedir Sınır Kapısı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Ras Cedir Sınır Kapısı'ndan Tunus'a yakıt, silah, gıda ve sigara kaçakçılığı yapıldığını kaydeden Trablusi, haklarında yakalama emri bulunan bazı şüphelilerinde bu sınır kapısından Tunus'a geçtiğini tespit ettiklerini belirtti.

Trablusi, Ras Cedir Sınır Kapısı'na İçişleri Bakanlığına bağlı 100 polisin gönderildiğini ancak güç kullanmamaları talimatı verdiklerini kaydetti.

Silahlı bir grubun polislere saldırmasının ardından gönderilen güçleri geri çektiklerini ifade eden Trablusi, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın "kolluk kuvvetlerinin kontrolüne geçmeden açılmayacağını" bildirdi.

Silahlı bir grubun kontrolüne geçen sınır kapısı kapatılmıştı

Libya İçişleri Bakanlığı, kaçakçılığın önlenmesi ve güvenliğin sağlanması için Ras Cedir Sınır Kapısı'na gönderilen güvenlik güçlerine 19 Mart'ta silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlendiğini, ardından da sınır kapısının kapatıldığını duyurmuştu.

Libya medyasında yer alan haberlerde, gece saatlerinde ülkenin batısındaki Zuvvara kentinden silahlı milis bir grubun (Zuvvara Askeri Odası) Ras Cedir Sınır Kapısı'nda İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet güçlerine saldırdığı ve silahlı grubun sınır kapısını kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Tunus, Libya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya İçişleri Bakanı: Ras Cedir Sınır Kapısı kolluk kuvvetlerinin kontrolüne geçmeden açılmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AB, Bosna Hersek'in üyelik müzakerelerinin başlamasına onay verdi
    03:16 AB, Bosna Hersek'in üyelik müzakerelerinin başlamasına onay verdi

    Avrupa Birliği liderleri, Bosna Hersek'in 8 yıl önce başvuruda bulunduğu üyelik müzakerelerinin başlamasına onay verdi. Ancak müzakerelerin resmi olarak başlaması için ülkenin daha fazla reform yapması gerektiği belirtildi. Bosna Hersek'in üyelik süreci yıllar alabilir.

  • Gecenin ayazında zorlu tatbikat: 'Hassas burunlar' doğal afetlere hazırlanıyor
    03:16 Gecenin ayazında zorlu tatbikat: 'Hassas burunlar' doğal afetlere hazırlanıyor

    Kırıkkale'de muhtemel doğal afetlere karşı hazırlıklarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, hassas burun köpeklerle gecenin ayazında tatbikat yaptı. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün hassas burunları 'İglo' ve 'Hera', muhtemel doğal afetlere karşı hazırlanıyor. K9 Arama Kurtarma Köpek Birimi ekipleri, gecenin ayazında da köpeklerle tatbikatlarını sürdürüyor.

  • İzmir'deki kazada 1'i çocuk 3 yaralı
    03:15 İzmir'deki kazada 1'i çocuk 3 yaralı

    İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda hafif ticari araç takla atarken, kazayı gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya sebebiyet veren sürücü gözaltına alındı. Kazanın ardından trafik tek şeritten verildi ve soruşturma devam ediyor.

  • Kırıkkale'de Arama Kurtarma Ekipleri Doğal Afetlere Karşı Hazırlık Yapıyor
    03:02 Kırıkkale'de Arama Kurtarma Ekipleri Doğal Afetlere Karşı Hazırlık Yapıyor

    Kırıkkale'de muhtemel doğal afetlere karşı hazırlıklarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, hassas burun köpeklerle gecenin ayazında tatbikat yaptı. K9 Arama Kurtarma Köpek Birimi ekipleri, enkaza saklanan canlı hedefleri hassas burunlarıyla en az hatayla bulmaya çalışıyor.

  • Erbakan: 2028'de Yeniden Refah'ı iktidar yapacağız
    03:01 Erbakan: 2028'de Yeniden Refah'ı iktidar yapacağız

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan, seçim çalışmaları için Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi. Erbakan, vatandaşlara seslenerek vaatleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi ve tüm dünya mazlumlarını kurtarmak için 2028'de Yeniden Refah'ı iktidar yapacaklarını söyledi.

  • İzmir Konak'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
    02:59 İzmir Konak'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

    İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 araç karıştı ve 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araca çarptığı ve takla attığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya sebep olan sürücü gözaltına alındı. Kazanın ardından trafik tek şeritten verildi ve soruşturma başlatıldı.

  • Sanayinin başkenti Kocaeli ihracatta doludizgin
    02:53 Sanayinin başkenti Kocaeli ihracatta doludizgin

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kocaeli'nin Türkiye'nin öncü illerinden biri olduğunu ve ihracatta büyük bir rol oynadığını belirtti.

  • Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde VakıfBank'ın desteğiyle düzenlenen iftar programı
    02:45 Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde VakıfBank'ın desteğiyle düzenlenen iftar programı

    Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği, VakıfBank'ın desteğiyle düzenlenen iftar programında siyaset, iş ve ekonomi dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Programda Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye'nin AGİT Daimi Temsilcisi Hatun Demirer, VakıfBank International AG İcra Kurulu Başkanı Taner Ayhan ve birçok davetli yer aldı. Büyükelçi Ceyhun, iftar sofralarının dostlukları pekiştiren önemli toplantılar olduğunu belirterek, VakıfBank'a katkılarından dolayı teşekkür etti. İftar programında ayrıca tanınmış ekonomist Christian Helmenstein tarafından iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve geleceğe yönelik ortak çalışma imkanları ele alındı.

  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan Bitlis'te Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor
    02:36 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan Bitlis'te Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan, Bitlis'in Tatvan ilçesine gelerek seçim çalışmalarını sürdürdü. Erbakan, vatandaşlara vaatleri ve hedefleri hakkında bilgi verirken, mazlumları da unutmadı.

  • Bestekar İsmet Nedim Saatçi'nin Vefatı
    02:32 Bestekar İsmet Nedim Saatçi'nin Vefatı

    Ünlü bestekar İsmet Nedim Saatçi'nin 93 yaşında Berlin'de vefat ettiği duyuruldu. Saatçi'nin yeğeni Nazan Saatçi, sevgili amcasının ailesine, akrabalarına ve sevenlerine baş sağlığı diledi. Saatçi'nin unutulmaz eserleri arasında 'Arım, Balım, Peteğim', 'Agora Meyhanesi', 'Ben Kimi Seveceğim' ve daha birçok şarkı yer alıyor.

  • OnePlus Ace 3V Özellikleri ve Fiyatı
    02:32 OnePlus Ace 3V Özellikleri ve Fiyatı

    OnePlus, akıllı telefon sektöründeki payını artırmak için yeni Ace 3V modelini tanıttı. 6,7 inç OLED ekran, Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemci, 50 MP + 8 MP arka kamera, 16 MP ön kamera, 5.500 mAh batarya ve Android 14 tabanlı ColorOS 14 gibi özelliklere sahip olan OnePlus Ace 3V'nin başlangıç fiyatı 277 dolar olarak belirlendi.


23:57 Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti
23:27 İBB Başkan adayı Kurum’un verdiği “65 yaş üstüne ücretsiz vapur“ vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı İBB Başkan adayı Kurum'un verdiği "65 yaş üstüne ücretsiz vapur" vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı
22:33 Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
22:18 Eylem Tok’un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
21:31 Turgut Altınok canlı yayında resti çekti: Tapusunu çıkartsınlar istifa edeceğim Turgut Altınok canlı yayında resti çekti: Tapusunu çıkartsınlar istifa edeceğim
00:43 Özgür Özel ile gazeteci Deniz Zeyrek canlı yayında tartıştı: O zaman ben CHP Genel Başkanı olayım Özgür Özel ile gazeteci Deniz Zeyrek canlı yayında tartıştı: O zaman ben CHP Genel Başkanı olayım
00:06 Mesut Özil’in son halini görenler ’’Ne olmuş sana’’ diyor Mesut Özil'in son halini görenler ''Ne olmuş sana?'' diyor
22:09 IFAB’dan tarihi karar Ofsayt kuralı baştan aşağı değişecek IFAB'dan tarihi karar! Ofsayt kuralı baştan aşağı değişecek
22:00 CHP lideri Özel, ellerindeki İstanbul ve Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı CHP lideri Özel, ellerindeki İstanbul ve Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı
20:55 Herkes “Neden“ diye soruyor Semih’i Ümit Milli Takım’a yollayan Montella’dan ses var Herkes "Neden?" diye soruyor! Semih'i Ümit Milli Takım'a yollayan Montella'dan ses var
19:52 Balıkesir’de mağarada yaşayan ’İskender Aga’ hayatını kaybetti Balıkesir'de mağarada yaşayan 'İskender Aga' hayatını kaybetti
18:50 CHP’li vekil Engin Altay, “Benim çırağımdı“ diyerek Özgür Özel’i kürsüye çağırdı CHP'li vekil Engin Altay, "Benim çırağımdı" diyerek Özgür Özel'i kürsüye çağırdı
18:07 Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80’ini yok ederiz Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80'ini yok ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 03:21:53. #1.13#
SON DAKİKA: Libya İçişleri Bakanı: Ras Cedir Sınır Kapısı kolluk kuvvetlerinin kontrolüne geçmeden açılmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement