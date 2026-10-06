Libya Meclis Başkanı Salih, yıllık seçim kararının hukuki tesiri yok dedi - Son Dakika
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Libya Meclis Başkanı Salih, yıllık seçim kararının hukuki tesiri yok dedi

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Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Meclis Başkanının her yıl yeniden seçilmesi kararına itiraz etti; kararın alındığı oturumun gayriresmi ve hukuki tesiri bulunmadığını söyledi. Bugünkü Meclis oturumu ileri tarihe ertelendi.

Libya Temsilciler Meclisinin "Meclis Başkanının her yıl yeniden seçilmesi" yönünde aldığı karara ilişkin itiraz ve tartışmalar devam ediyor.

Başkan Yardımcısı Misbah Duma başkanlığında pazartesi günü toplanan Libya Temsilciler Meclisinin, "Meclis Başkanının her yıl yeniden seçilmesi" yönünde aldığı karara Meclis Başkanı Akile Salih'ten itiraz geldi.

Salih yaptığı yazılı açıklamada, Temsilciler Meclisi üyelerinden bir grubun dün yaptığı oturumun gayriresmi olduğunu ifade ederek, "Temsilciler Meclisinin bazı üyelerinin pazartesi günü gayriresmi bir oturumda bir araya geldiği göz önüne alındığında, yapılan oturum Temsilciler Meclisinin resmi bir oturumu olarak kabul edilmiyor ve herhangi bir hukuki tesiri bulunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Salih ayrıca, bugün yapılacak Meclis oturumunun da ileri bir tarihe ertelendiğini kaydetti.

Öte yandan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Anayasa Beyannamesi'ne bağlılık ve hukuk devleti vurgusu yaptı.

Meclis Başkanının kendi istifa etmediği sürece görevinin devam edeceğini belirten Menfi, "Hukuk devletine ve kurumlarına olan sarsılmaz inancımızla başta Anayasa Beyannamesi olmak üzere bağlayıcı referanslara olan bağlılığımız gereğince; Temsilciler Meclisi Başkanı istifa etmediği sürece, hiçbir yorum, kanun veya tüzük maddesi Anayasa metninin üstünlüğünün önüne geçemez ve ona aykırı olamaz." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi dün Meclis Başkanının her yıl seçilmesi yönünde karar almıştı

Temsilciler Meclisinden dün yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı Misbah Duma başkanlığında Bingazi'de toplanıldığı ve 102 üyeden 98'inin onayıyla Meclis Başkanlık Divanının her yıl yeniden seçilmesinin kabul edildiği belirtilmişti.

Kabul edilen metinde, Başkanlık Divanının görev süresinin seçildiği tarihten itibaren 12 ay olduğu ve bu süre dolduğunda otomatik olarak sona ereceği kaydedilmişti.

Değişikliğin kabulünün ardından en geç 7 gün içinde yeni Başkanlık Divanının seçileceği aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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