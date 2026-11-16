Libya Meclisi, Zintan oturumunun havalimanı kapatılmasıyla iptal edildiğini açıkladı

Libya Temsilciler Meclisinin ülkenin kuzeybatısındaki Zintan kentinde yapılması planlanan oturumu, silahlı bir grubun kentteki havalimanını kapatarak milletvekillerini taşıyan uçakların inişini engellemesi nedeniyle iptal edildi.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada, meclis üyelerinin Zintan'a varışının askeri hareketliliklerle önlenmesi ve resmi oturumun engellenmesi şiddetle kınandı.

Meclisin anayasal yetkileri çerçevesinde ülkenin farklı kentlerinde toplanmaya özen gösterildiği kaydedilen açıklamada, yaşananların yasama organının dokunulmazlığına ve devlet kurumlarının bağımsızlığı ilkesine doğrudan bir saldırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu uygulamalar, yasama kurumunun yetkilerini kullanmasına yönelik bir saldırı ve kuvvetler ayrılığı ilkesi ile hukukun üstünlüğüne karşı açık bir ihlaldir." ifadelerine yer verildi.

Temsilciler Meclisi, Başsavcılık ve ilgili adli makamları olayla ilgili bağımsız ve kapsamlı bir soruşturma başlatmaya, sorumluları belirlemeye çağırdı.

Meclisin, ulusal diyalog ve mutabakat yaklaşımına bağlılığını sürdürdüğü, ülkenin tüm şehirleri ve toplumsal bileşenleriyle iletişim kurmaya kararlı olduğu kaydedildi.

Havalimanını kapatan silahlı grubun kimliğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Libya medyasında eylemin kentin yerel silahlı unsurları tarafından gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.