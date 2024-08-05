Libya, Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı

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TRABLUS, 5 Ağustos (Xinhua) -- Libya, Eş-Şebab terör örgütünün Somali'nin başkenti Mogadişu'da sahil kenarındaki bir otele Cuma günü düzenlediği kanlı saldırıyı kınadı.

Pazar günü yapılan açıklamada, "Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Libya Devleti'nin Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir oteli hedef alan ve onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle kınayıp lanetlediğini ifade etmektedir" denildi.

Açıklamada, "Libya'nın şiddet ve terörizmin her biçimini reddetme ve kınama konusundaki kararlı tutumunu yineliyor ve bu tür eylemlerin uluslararası yasalara, insani ve ahlaki değerlere aykırı olduğunu vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Cuma gecesi Mogadişu'da sahil kenarındaki bir otele düzenlenen bombalı ve silahlı intihar saldırısında en az 35 kişi ölmüş, 126 kişi de yaralanmıştı.

Eş-Şebab resmi radyosundan yaptığı açıklamada saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.