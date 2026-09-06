Libya\'nın doğu ve batı bölgelerinden 362 asker komando eğitimini tamamladı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Libya'nın doğu ve batı bölgelerindeki Silahlı Kuvvetler mensubu 362 askeri personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Komando Temel Eğitimi"nin başarıyla tamamlandığı bildirildi. Eğitimi tamamlayan kursiyerler için kapanış töreni düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından, Libya'nın doğu ve batı bölgelerindeki Silahlı Kuvvetler mensubu 362 misafir askeri personelin katılımıyla icra edilen "Komando Temel Eğitimi"nin başarıyla tamamlandığı bildirildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler için kapanış töreninin gerçekleştirildiği belirtildi.