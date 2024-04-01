Libya, Ras Cedir Sınır Kapısı'nı Ramazan Bayramı öncesinde açmayı hedefliyor

Libya hükümeti, ülkenin batısındaki Tunus'a açılan Ras Cedir Sınır Kapısı'nı güvenlik durumunun planlanan şekilde devam etmesi durumunda Ramazan Bayramı öncesinde açmayı hedeflediğini duyurdu.
Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 19 Mart'ta silahlı grup tarafından düzenlenen saldırının ardından kapatılan Ras Cedir Sınır Kapısı'nın açılmasına ilişkin hazırlıklar konusunda basın açıklaması yaptı.
Trablusi, sınır kapısının güvenliğinin sağlanması amacıyla İçişleri ve Savunma Bakanlığına bağlı birliklerden ortak birim oluşturulduğunu söyledi.
Ras Cedir Sınır Kapısı'nda devletin güvenlik güçleri dışında herhangi bir silahlı grubun bulunmasına izin verilmeyeceğini kaydeden Trablusi, sınır kapısını güvenlik durumunun planlanan şekilde devam etmesi durumunda Ramazan Bayramı öncesinde açmayı hedeflediklerini belirtti.
Silahlı grubun kontrolüne geçen sınır kapısı kapatılmıştı
Libya İçişleri Bakanlığı, kaçakçılığın önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla Ras Cedir Sınır Kapısı'na gönderilen güvenlik güçlerine 19 Mart'ta silahlı grup tarafından saldırı düzenlendiğini, ardından da sınır kapısının kapatıldığını duyurmuştu.
Libya medyasında yer alan haberlerde, gece saatlerinde ülkenin batısındaki Zuvvara kentinden silahlı milis grubun Ras Cedir Sınır Kapısı'nda İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet güçlerine saldırdığı ve silahlı grubun sınır kapısını kontrol altına aldığı belirtilmişti.
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