Libya, Rusya'dan Seyahat Uyarısı İçin Açıklama Bekliyor - Son Dakika
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Libya, Rusya'dan Seyahat Uyarısı İçin Açıklama Bekliyor

Libya, Rusya'nın 'Libya'ya seyahat etmeyin' uyarısı sonrası acil açıklama talep etti.

12.12.2024 21:46
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Libya, Rusya'nın vatandaşlarına "Libya'ya seyahat etmeyin" yönündeki uyarısıyla ilgili Moskova'dan acilen açıklama beklediğini duyurdu.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın vatandaşlarına "Libya'ya seyahat etmeyin" yönündeki uyarısının dikkatle takip edildiği belirtildi.

Rusya'ya ikili ilişkilerin gerektirdiği karşılıklı saygı ve şeffaflık çerçevesinde bu uyarının gerekçeleri konusunda acilen açıklama yapması çağrısında bulunuldu.

Libya makamlarının, bir Rus vatandaşına karşı Afrika'da faaliyet gösteren yabancı silahlı gruplarla bağlantısı olduğu ve Libya'da kamu düzenini bozan faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle bazı tedbirler aldığı kaydedilen açıklamada, bu tedbirlerin savcılıkla tam koordinasyon ve milli güvenliğin korunması çerçevesinde uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, Libya'nın hukukun üstünlüğü ve Libya vatandaşlarının korunmasına olan bağlılığını ve tüm dost ülkelerle yapıcı işbirliğini geliştirme konusundaki arzusunu teyit ettiği ifade edildi.

Rusya'nın Trablus Büyükelçiliğinden buğun yapılan açıklamada, Rus vatandaşların Libya'ya seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya, Rusya'dan Seyahat Uyarısı İçin Açıklama Bekliyor - Son Dakika

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