Libya, Şam'daki İran Konsolosluğu Saldırısını Kınadı

Libya, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran'ın konsolosluk binasını hedef alan saldırıyı kınadı.
Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının diplomatik ilişkilerle alakalı Viyana Sözleşmesi ile bu ilişkileri düzenleyen tüm kanunların açık ihlali olarak değerlendirildiği bildirildi.
Açıklamada, Libya'nın söz konusu şiddet eylemini reddettiği ve kınadığı kaydedildi.
İran'ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesinin hedef alınması
İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde bulunan konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 6 Suriyelinin de ölenlerin arasında bulunduğu ve toplam ölü sayısının 13 olduğu açıklanmıştı.
İran, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini açıklarken Tel Aviv yönetimi, sessiz kalmaya devam etmişti.
Saldırıya misillemede bulunacağını duyuran İran, ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.
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İzmir'in Bornova ilçesinde emanet ettiği parasını geri alamadığı için kuyumcuyu öldüren ve cesedini otomobilin bagajında gezdiren cinayet zanlısı, 13 günlük kaçışının ardından kadın kimliği ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Küçükçekmece'deki bir otele uzun namlulu silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda bir mermi seyir halindeki metrobüse isabet etti ve otelin dış cephesi de hasar gördü. Polis ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı ve inceleme ekipleri çok sayıda boş kovan buldu. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Küçükçekmece'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler E-5 Karayolu yanyol üzerinde bulunan otele uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Onlarca kurşunun sıkıldığı sokakta bazı mermiler içerisinde yolcuların da olduğu seyir halindeki metrobüse isabet etti. Ölü ve yaralının olmadığı saldırıda polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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