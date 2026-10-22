Libya TM Başkanı Abdunnebi: "Türkiye ile deniz yetki mutabakatı diğer ülkelerin çıkarlarına zarar vermiyor" - Son Dakika
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Libya TM Başkanı Abdunnebi: "Türkiye ile deniz yetki mutabakatı diğer ülkelerin çıkarlarına zarar vermiyor"

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Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salihin Abdunnebi, Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın diğer ülkelerin çıkarlarına zarar vermediğini belirterek, “Bu anlaşma egemenlik kararıdır ve Libya devletinin kendi çıkarlarını gözetme hakkı vardır.

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salihin Abdunnebi, Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın diğer ülkelerin çıkarlarına zarar vermediğini belirterek, "Bu anlaşma egemenlik kararıdır ve Libya devletinin kendi çıkarlarını gözetme hakkı vardır." dedi.

Libya Temsilciler Meclisinden yapılan açıklamaya göre Abdunnebi, İtalya'nın Libya Başkonsolosu Filippo Colombo ve beraberindeki heyeti, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde bulunan meclis merkezinde kabul etti.

Abdunnebi, görüşmede Türkiye ile Libya arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakatın önemine değinerek, anlaşmanın Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilip onaylandığını belirtti.

Mutabakatın Libya'nın egemenlik hakları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Abdunnebi, "Bu, egemenlik kararıdır ve Libya devletinin kendi çıkarlarını gözetme hakkı vardır. Anlaşma diğer ülkelerin çıkarlarına zarar vermiyor. Libyalılar bu konuda birlik içindedir." ifadelerini kullandı.

Libya-İtalya ilişkileri ele alındı

İtalya Başkonsolosu Colombo, 6 Ekim'deki Meclis Başkanlık Divanı seçimlerinde Meclis Başkanlığına seçilen Abdunnebi'yi tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Görüşmede iki ülke arasındaki tarihi ilişkiler ve ortak çıkarların yanı sıra ekonomik işbirliği, İtalyan şirketlerinin Libya'nın yeniden imarına katkısı ve iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Libya Meclisi mutabakatı onaylamıştı

Libya Temsilciler Meclisi, 2019'da dönemin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı 20 Ekim'de oy birliğiyle kabul etmişti.

Meclis ayrıca, 2020'de mutabakatın onaylanmasını reddeden 1 sayılı kararını ve Türkiye ile siyasi ilişkilerin kesilmesine ilişkin 6 sayılı kararını da oy birliğiyle iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından 27 Kasım 2019'da imzalanan mutabakat, 7 Aralık 2019'da yürürlüğe girmişti.

Mutabakatın onaylanması, Libya Ulusal Birlik Hükümeti, doğudaki Temsilciler Meclisi tarafından görevlendirilen hükümet ve Libya Devlet Yüksek Konseyi dahil çeşitli Libyalı taraflarca memnuniyetle karşılanmıştı.

Kaynak: AA
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