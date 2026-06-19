Libya Ulusal Ordusu ABD Planına Açık - Son Dakika
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Libya Ulusal Ordusu ABD Planına Açık

19.06.2026 00:08
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Libya Ulusal Ordusu, ABD'nin yönetimleri birleştirme planına müzakerelere katılma hazır olduğunu bildirdi.

Libya Ulusal Ordusu, Libya'da rakip yönetimleri tek bir otorite altında birleştirmeyi hedefleyen ABD planına ilişkin müzakereye hazır olduklarını bildirdi.

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanlığı, ABD'nin Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos tarafından sunulan plana ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin, Boulos aracılığıyla sunduğu planın daha önceki planlardan farklı ve benzersiz olduğu ifade edildi.

Yürütme yetkisinin birleştirilmesine odaklanan ve ayrıntıları müzakerelere erteleyen plan için, "ülkenin birliğine yönelik tehditler göz önüne alındığında girişimin bir şansı hak ettiği ve çözüme ulaşan yolu açabileceği" değerlendirmesi yapıldı.

Libya Ulusal Ordusunun, planın ayrıntılarının netleştirilmesi ve en kısa sürede seçimlerin yapılmasına yönelik bir yol haritası belirlenmesi için müzakere sürecine doğrudan katılmaya hazır olduğu belirtildi.

Başkent Trablus'ta Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti ile Bingazi'de Temsilciler Meclisi tarafından atanan Usame Hammad liderliğindeki hükümetin Dibeybe başkanlığında tek bir çatı altında toplanmasını öngören ABD planı, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'e de Başkanlık Konseyi liderliği gibi önemli bir görev veriyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, daha önce yaptıkları açıklamalarda bu planı reddettiklerini duyurmuştu.

Libya'da biri ülkenin batı kesimini yöneten ve başkent Trablus'ta bulunan Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki "Ulusal Birlik Hükümeti", diğeri ise Temsilciler Meclisi tarafından atanan, merkezi Bingazi'de bulunan ve ülkenin doğu kesimi ile güneyindeki şehirleri yöneten Usame Hammad hükümeti olmak üzere iki ayrı hükümet bulunuyor.

Libya'nın doğusu ve batısındaki siyasilerin seçim yasaları üzerindeki anlaşmazlığı nedeniyle ülkede yıllardır seçimler yapılamıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya Ulusal Ordusu ABD Planına Açık - Son Dakika

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