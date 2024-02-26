Libya Ulusal Petrol Kurumu, Faaliyetlerin Normal Şekilde Devam Ettiğini Duyurdu

Libya Ulusal Petrol Kurumu, tüm petrol sahaları ve limanlarında faaliyetlerin normal seyrine döndüğünü duyurdu.
Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal Petrol Kurumu, tüm kara ve deniz bölgelerinde faaliyetlerin normal şekilde devam ettiğini teyit ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Libya Savunma Bakanlığına bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları, 15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Libya Ulusal Birlik Hükümetinden taleplerinin yerine getirilmesini istemiş ve 10 gün içinde şartları yerine getirilmezse petrol sahalarının kapatılacağı tehdidinde bulunmuştu.
Ülkede petrol sahalarının güvenliğinden sorumlu olan Petrol Tesisleri Muhafızları, maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle dün ülkedeki petrol ihraç eden tüm petrol sahaları ve limanların kapatıldığını duyurmuştu.
Libya hükümetinden aynı gün yapılan açıklamada, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin Petrol Tesisleri Muhafızlarının maaşlarının Libya ordusu mensuplarının maaşlarıyla aynı düzeyde olacak şekilde düzenlenmesi talimatı verdiği belirtilmişti.
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