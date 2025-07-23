Libya ve ABD\'den Ekonomi İşbirliği

Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid El-Lafi, ABD Başkanlık Arap ve Orta Doğu İşleri Danışmanı Massad Boulos ile ekonomi, enerji ve askeri alanlarda işbirliğini ele aldıklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın Danışmanı Boulos, Libya'ya düzenlediği ziyaret çerçevesinde Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık ve Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid El-Lafi ile bir araya geldi.

Trablus'ta Başbakanlık Ofisinde gerçekleşen görüşmenin ardından basına açıklama yapan İletişim Bakanı Lafi, görüşmede ekonomi, enerji ve askeri alanlarda işbirliğinin değerlendirildiğini kaydetti.

"Ayrıca Libya'daki siyasi süreçteki gelişmeler, uluslararası kuruluşların çabaları ve genel olarak siyasi sürecin desteklenmesinde ABD'nin rolü de ele alındı." diyen Lafi, iki ülke arasında ekonomik iş birliği hakkında detaylı görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Lafi, ABD şirketlerinin Libya pazarındaki rolünün önemine vurgu yaparak iki ülke arasındaki projelerin değerinin 70 milyar doları aştığını aktardı.

Libyalılar geçiş aşamalarının tekrarlanmasından yoruldu

Lafi, Libya Ulusal Birlik Hükümetinin vizyonunun geçiş aşamalarının tekrarlanmaması ve doğrudan seçimlerin yapılması yönünde olduğunu belirtti.

Başbakan Dibeybe'nin her fırsatta seçimlerin yapılması gerektiğini teyit ettiğini aktaran Lafi, "Hükümet olarak bu yolda bir kez daha tekrarladığımız net bir vizyonumuz var. Libyalılar geçiş aşamalarını tekrarlamaktan yoruldu. ve bugün önümüzde doğrudan seçimlere gitmekten başka bir çözüm olmadığına inanıyoruz. Temsilciler Meclisi, bugüne kadar çözülemeyen (seçim) yasalarını çıkarmakla sorumludur." dedi.