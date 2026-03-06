Libya ve BAE'den Gerginlik Görüşmesi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda bölgedeki tırmanan gerginliği ve son gelişmeleri ele aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, bölgede tırmanan gerginliğin güvenlik ve istikrar üzerindeki etkileri ile son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Dibeybe'nin Libya'nın Arap ülkelerinin hedef alınmasını reddettiğini ve BAE'nin egemenlik, güvenlik ve istikrarına olan desteğini vurguladığı aktarıldı.

Tarafların müzakere masasına geri dönmesinin önemini vurgulayan Libya Başbakanı'nın, diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasının bölgede güvenlik ve istikrarı pekiştirmeye katkıda bulunacağını ifade ettiği belirtildi.

Al Nahyan'ın ise Libya'nın destekleyici tutumuna duyduğu takdiri dile getirdiği ve BAE'nin Libya ile işbirliğini ve koordinasyonunu sürdürmeyi arzu ettiğini belirttiği kaydedildi.