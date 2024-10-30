Libya ve İtalya'dan 7 Mutabakat Zaptı

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Libya ve İtalya hükümetleri arasında çeşitli alanlarda 7 mutabakat zaptı imzalandı.

Libya ajansı LANA'da yer alan haberde, işbirliği anlaşmalarının Trablus'ta düzenlenen 30. Libya-İtalya Ekonomi Forumunun oturum aralarında imzaladığı belirtildi.

İki ülkenin Sivil Havacılık Otoriteleri ve Ticaret Odaları Birliği arasında işbirliğini öngören mutabakat zaptı imzalandığı kaydedildi.

Libya Yerel Yönetimler Baakanlığı ile İtalya Ticaret Odası arasında, Libya İhracatı Geliştirme Merkezi ile İtalyan Dış Ticaret Ajansı arasında işbirliğini öngören mutabakat zaptı imzalandığı aktarıldı.

İki ülke hükümetlerinin ilgili kurumları arasında ayrıca sağlık, kalkınma ve ticaret alanlarında da mutabakat zaptı imzalandığı ifade edildi.

Başkent Trablus'taki Uluslararası Trablus Fuar Merkezinde düzenlenen 30. Libya-İtalya Ekonomi Forumunun açılışını bu sabah Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaptı.