Libya ile İtalya düzensiz göçle mücadele, sınır güvenliğinin sağlanması ve Libya güvenlik güçlerinin teknik yeterliliğinin artırılması konularını ele aldı.
Libya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Libya İçişleri Bakanı İmad et-Tarablusi ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.
Görüşmede, insan kaçakçılığı çeteleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı.
Düzensiz göçle mücadele ve sınır güvenliğinin sağlanması konularının değerlendirildiği görüşmede, Libya güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadelede teknik yeterliliğinin artırılmasına yönelik eğitim çalışmaları da ele alındı.
Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.
Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. Söz konusu STK'lar, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.
Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.
Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.
Son Dakika › Güncel › Libya ile İtalya, düzensiz göçle mücadele ve sınır güvenliği konularını ele aldı - Son Dakika
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Kerem Demirbay attı. Kerem'in golüne beğeni yağdı.
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza atarak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, bir röportajında Ukrayna'nın milli savaş uçağı KAAN'ı satın alacaklarını ve kullanacaklarını söyledi. Bodnar ayrıca Türkiye ile savunma sanayi alanında derinleşen işbirliğinin önemine vurgu yaparak, bu işbirliğinin Ukrayna'nın savunma kabiliyetini artırdığını ve Karadeniz'deki bölgesel işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık sarf ettiği, "Sisi mi Binali Yıldırım mı?" sözlerine atıfta bulundu. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı dün Mısır'da 'sevgili kardeşim' diyerek Sevgililer Günü'nde Sisi'yi ziyaret etmiştir. Bu U dönüşlerine alışkınız. ''Sisi mi, Binali mi?' demişti. Kendisi Sisi'den yana tercihte bulundu. Onu görüyoruz. Bakalım ne olacak şimdi?" ifadelerini kullandı.
Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyünde meydana gelen toprak kayması sonucu oluşan maden ocağı sahasında yapılan siyanür ölçümleri, bilim insanları tarafından incelendi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Erdem, yapılan ölçümlerin risk teşkil etmediğini belirtti. Ölçümlerin devam ettiğini ve sağlık personeli ile arama kurtarma ekibi için koruyucu tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Erdem, ayrıca çevre ve insan sağlığı boyutunda yapılan analizlerin sonuçlarının izlendiğini ifade etti. Hava ölçüm değerlerinin uluslararası limitlerin altında olduğunu söyleyen Erdem, olası bir risk durumunda gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sermet Sezigen ise insan sağlığını tehdit edecek bir siyanür miktarının ölçülmediğini ifade etti.
Edirne'de bir komiser, polis memuru olan eski eşini göğsünden iki kurşunla vurarak öldürdü. Olayın ardından yalın ayak kaçan komiser yakalandı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşıyor. Mücadelede 1-0 sarı-kırmızılılar önde.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan davanın ilk duruşması 24 Mart'ta yapılacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?