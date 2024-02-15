Libya ile İtalya, düzensiz göçle mücadele ve sınır güvenliği konularını ele aldı

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Libya ile İtalya düzensiz göçle mücadele, sınır güvenliğinin sağlanması ve Libya güvenlik güçlerinin teknik yeterliliğinin artırılması konularını ele aldı.

Libya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Libya İçişleri Bakanı İmad et-Tarablusi ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Görüşmede, insan kaçakçılığı çeteleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele ve sınır güvenliğinin sağlanması konularının değerlendirildiği görüşmede, Libya güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadelede teknik yeterliliğinin artırılmasına yönelik eğitim çalışmaları da ele alındı.

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. Söz konusu STK'lar, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.