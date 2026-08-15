Lice'de Minibüs Kazası: 7 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
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Lice'de Minibüs Kazası: 7 Ölü, 9 Yaralı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Araçtaki 18 kişi Muş'a nişan törenine gidiyordu. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri toprağa verildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Lice-Kulp kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 AFM 446 plakalı minibüs, kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.00 sıralarında, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, beraberindeki AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ve İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

"Olayla ilgili gerekli adli soruşturma başlatıldı"

Ziyaretin ardından hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Zorluoğlu, nişan organizasyonu için Muş'a gittikleri öğrenilen 18 kişinin bulunduğu minibüsün kaza yaptığını söyledi.

Kazanın tek taraflı gerçekleştiğini belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"İlk bilgilere göre minibüsün tekerleğinin patladığı ve sonrasında takla atarak şarampole yuvarlandığı şeklinde kolluk kuvvetlerimizden bilgi aldık. Kaza neticesinde maalesef 2'si olay yerinde, 5'i de kaldırıldıkları sağlık kurumlarında olmak üzere 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Diyarbakırlı hemşehrilerime başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımız da oldu. Kentteki hastanelerde 9 yaralımız bulunuyor. Yaralılardan 2'sinin durumu tıbben ağır sayılabilecek durumda. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri yoğun bakım üniteleri, normal servisler ve acillerde devam ediyor. İnşallah şifa ile hastanelerimizden taburcu olurlar. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayla ilgili gerekli adli soruşturma başlatıldı, titiz bir çalışma yürütülüyor. Kazanın sebebi ve diğer hususlar soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır."

7 kişinin cenazesi toprağa verildi

Kazada yaşamını yitiren Özcan (38), Zeyd Kayra (3), Nahide (48), Vedat (35), Vasviye (42) ve Veysi Şaylıkay (42) ile Nazya Demirhan'ın (12) cenazeleri, Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenazeler, merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lice'de Minibüs Kazası: 7 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika

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