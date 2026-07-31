Lice'de Orman Yangını Söndürüldü
Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Türeli Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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