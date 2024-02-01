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Lice'de PKK'ya ait sığınaklarda uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Lice'de PKK'ya ait sığınaklarda uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi

Lice\'de PKK\'ya ait sığınaklarda uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınakta uyuşturucu, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu. Operasyonda 4 kilo esrar, 2 antitank roketatar, 2 el bombası, 7 telsiz, 1 dürbün, 1 akım ölçer ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

01.02.2024 12:07
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DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınakta uyuşturucu, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesi kırsalında 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram' operasyonu düzenlendi. Operasyonda teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Ayrıca aramadalarda 4 kilo esrar, 2 antitank roketatar, 2 antitank roketatar mühimmatı sevk fişeği, 2 el bombası, 7 telsiz, 1 dürbün, 1 akım ölçer ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğerleri sığınaklar ile imha edildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Lice'de PKK'ya ait sığınaklarda uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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