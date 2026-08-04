Lice'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
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Lice'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü

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Diyarbakır Lice'de hafif ticari araca düzenlenen saldırıda 1 kadın yaşamını yitirdi, 12 gözaltı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti.

Kırsal Dallıca Mahallesi'nde dün akşam Veysi Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki hafif ticari araca bir evden silahlı saldırıda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Saldırıda araçta bulunan Figen Baran ağır yaralandı.

Ambulansla Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Lice Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Lice, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lice'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika

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