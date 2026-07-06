Lice\'de Ticari Araç Alev Aldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Tapantepe mevkisinde alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Genç Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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