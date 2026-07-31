Lice\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, KAPLUMBAĞA KURTARILDI

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsal Türeli Mahallesi yakınında öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 450 dönümlük alan zarar görürken, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaplumbağa, itfaiye aracının hortumundan verilen suyla serinletilirken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kaplumbağa daha sonra güvenli alana bırakılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,