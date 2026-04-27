LİDER FAKTORİNG A.Ş. 2019 Olağan Genel Kurul Duyurusu (Düzeltme)

Lider Faktoring A.Ş., 2019 mali yılı olağan genel kurul toplantısına ilişkin düzeltme bildirimi yaptı. Düzeltme nedeni, KAP bildirim şablonunda 8. gündem maddesine sehven eklenen esas sözleşme değişikliğine ilişkin ibarenin çıkarılmasıdır.
Genel kurul toplantısı 27 Mayıs 2020 saat 14:00'te Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe/Şişli/ İstanbul adresinde yapılacak. Pay sahiplerinin katılım için son tarih 26 Mayıs 2020. Gündemde 14 madde bulunmaktadır; bunlar arasında faaliyet raporu, bilanço, kar dağıtımı, yönetim kurulu üyelerinin ibra ve seçimi, bağış limiti gibi konular yer almaktadır.
