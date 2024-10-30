Liderlerin Koruma Verileri Güvenlik Açığı Yarattı - Son Dakika
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Liderlerin Koruma Verileri Güvenlik Açığı Yarattı

Biden, Macron ve Putin'in korumalarından elde edilen verilerle güvenlik açığı ortaya çıktı.

30.10.2024 17:17
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un korumalığını yapan görevlilerin, kullandığı "fitness" uygulaması aracılığıyla internet üzerinden takip edilebildiği ortaya konuldu.

Le Monde'un haberine göre, Macron, Biden ve Putin'in korumalığını yapan bazı görevlilerin kullandığı Strava isimli spor uygulaması ile iş gezileri dahil hareketlerinin internet üzerinden izlenebildiği ortaya çıktı.

Uygulama kullanıcılarının profillerinin herkese açık olduğu ve uygulama verilerinin büyük çoğunluğunun coğrafi konuma göre belirlendiği aktarılan haberde, bu uygulamanın önde gelen devlet başkanlarının korumalığını yapan görevliler tarafından kullanılmasının "benzeri görülmemiş ölçekte" güvenlik açığı yarattığı kaydedildi.

Haberde, liderlere ve eşlerine seyahatlerinde eşlik eden Fransız ve Amerikan Gizli Servisi ajanlarının uygulamayı kullanarak, bu siyasilerin kaldığı konumları açık ettiği ileri sürüldü.

100 milyondan fazla kullanıcısı bulunan uygulamanın, Rusya'nın Federal Güvenlik Teşkilatı (FSB), ABD ve Fransız Gizli Servisinde devlet liderlerinin güvenliğinden sorumlu korumalar tarafından kullanıldığı ve korumaların özel hayatlarına ilişkin verileri sunmasıyla da güvenlik sorunu teşkil ettiği kaydedildi.

ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın 2024 Paris Olimpiyatları dolayısıyla Paris'e yaptığı ziyaret kapsamındaki hareketlerinin, güvenlik görevlilerinin kullandığı spor uygulamasıyla açık edildiği kaydedilen haberde, Macron'un da 11-12 Temmuz 2023'te NATO Zirvesi'ne katılmak için gittiği Litvanya'da kalacağı otelin de ona eşlik eden korumanın Strava'ya girdiği yürüyüş verileriyle bilindiği aktarıldı.

Haberde ayrıca eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'da planladığı görüşmeye ilişkin ise ABD gizli ajanının iki liderin görüşmesinden 6 gün önce Singapur'da Strava uygulamasına kaydettiği koşu verileriyle toplantı yerinin bilindiği kaydedildi.

Benzer şekilde Vladimir Putin'in de Kasım 2019'da Brezilya'nın başkenti Brasilia'da kalmayı planladığı otelin korumalarından biri tarafından Strava uygulamasına girilen spor etkinlik verileriyle öğrenilebildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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