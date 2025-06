Liderlik Vurgusu: MHP\'den Gençliğe Mesaj

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, "Bugün, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu zorluklar, liderlik vasfının ne denli hayati olduğunu bir kez daha göstermektedir. Küresel oyunların, iç ve dış mihrakların tuzaklarına karşı, Türk milletinin bekası için omuz omuza durmalıyız." dedi.

Topcu, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu 21. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu.

Siyasetin makam arayışı değil, milletin yükünü omuzlamak olduğunu söyleyen Topcu, liderliğin sadece hitabetle değil, sorumluluk, sabır ve sadakatle yürütülen bir duruş olduğunu belirtti.

Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. dönem eğitim ve öğretim yılını da "İlk günkü azim ve sadakatle" temasıyla başlattıklarını ifade eden Topcu, bir kez daha milletin hizmetine adanmış yüreklerin kararlılığının görüldüğünü belirtti.

Zühal Topcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tema, bizim için sadece bir söz değil, bir yaşam felsefesidir. Türk milliyetçiliğinin sarsılmaz iradesi, vatan sevgisinin tükenmez ateşi ve dava yolunda bitmeyen bir sadakatin timsalidir. Çünkü o Devlet Bahçeli'dir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler, gençliğe inanan, onu sadece 'geleceğin teminatı' değil, bugünün mücadele gücü olarak gören bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu okulun mezunları, bu anlayışın sahadaki temsilcileri olacaktır. Sizler, bu okuldan aldığınız ilhamla, Türk milletinin tarihine ve geleceğine yön verecekler olarak buradan ayrılacaksınız. Siyaset, bir makam sevdası değil, millet için fedakarlık meselesidir. Liderlik, koltuk değil, sorumluluk demektir. İlk günkü azimle, yani 1969'da kurulan bu hareketin ruhuna sadık kalarak, Türk milletinin birliğini, dirliğini ve refahını yüceltmek için durmaksızın çalışmalıyız. Sadakatimiz, nefsimize değil, milletimize; çıkarlara değil, ülkülerimizedir. Bu yolda, her birinizin gözlerinde o azmi, kalplerinde o sadakati görmek, bizlere güç vermektedir. Bugün, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu zorluklar, liderlik vasfının ne denli hayati olduğunu bir kez daha göstermektedir. Küresel oyunların, iç ve dış mihrakların tuzaklarına karşı, Türk milletinin bekası için omuz omuza durmalıyız."

-"Devletimizin bekasını korumak sizlerin asli görevi"

Siyaset ve Liderlik Okulu öğrencilerinin öğrendikleriyle, sadece birer eğitimli birey değil, aynı zamanda birer fikir savaşçısı, vatan bekçisi olacağının altını çizen Topcu, "Unutmayın ki, siyasetin özü, milletin derdiyle dertlenmek, onun sevinciyle sevinmektir." ifadesini kullandı.

"Türk milletinin istikbalini milli ve ahlaki değerlerle yükseltmek, devletimizin bekasını ve milletimizin refahını korumak, sizlerin asli görevidir" diyen Topcu, şunları kaydetti:

"Bunu yaparken rehberimiz, Başbuğ Alparslan Türkeş'in izinden yürüyen liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin vakur duruşu olmalıdır. İlk günkü azimle, Türk Dünyasının Bilge Lideri Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' demeye devam edeceğiz. Sadakatle, Türk milletinin değerlerine, tarihine ve geleceğine bağlı kalacağız. Sizlerden beklentimiz, bu kutsal emaneti layıkıyla taşımanız, her daim hakikatle hareket etmeniz ve asla yorulmamanızdır. Çünkü Türk milleti, yorulanı değil, yılmazı sever, teslim olanı değil, mücadele edeni bağrına basar. 21. dönem Siyaset ve Liderlik Okulu'nu başarıyla tamamlayan her bir dava arkadaşımı tebrik ediyorum. Yolunuz açık, bahtınız berrak, mücadele azminiz daim olsun. Bu anlamlı yolculukta emeği geçen tüm hocalarımıza, programın hazırlanmasında görev alan yöneticilerimize, çalışanlarımıza, buraya gelerek toplantımızı şereflendiren ve sevincimizi paylaşan siz katılımcılara ve en önemlisi gayretle, inançla, azimle bu süreci tamamlayan siz değerli mezunlara teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de liderimiz Devlet Bahçeli'ye bize vizyonuyla yol gösterip yolumuzu aydınlattığı için ifade etmek istiyoruz."

Konuşmanın ardından, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. döneminde dereceye giren ilk dört öğrenciye sertifikaları Zühal Topcu tarafından takdim edildi.

Siyaset ve Liderlik Okulu 21. dönem öğrencileri tarafından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, üzerinde üç hilal ve çınar ağacının bulunduğu Türkiye haritası hediye edildi.