Lidice'de NHK Koleksiyonu Sergisi

26.05.2026 17:20
Nahit & Huma Kabakcı Koleksiyonu'ndan 65 eser, Çekya'daki Lidice Sanat Galerisi'nde sergilenecek.

Nahit & Huma Kabakcı Koleksiyonu'ndan (NHK Collection) bağışlanan 65 eserin yer aldığı "NHK Collection for Lidice" sergisi, Çekya'daki Lidice Sanat Koleksiyonu Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Galeriden yapılan açıklamaya göre, 9 Haziran'da açılacak sergi, 7 Mart 2027'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Bağışlanan eserlerin ilk kez kamuyla paylaşılacağı sergi, farklı kuşak ve coğrafyalardan sanatçıları bir araya getirirken koleksiyonun uluslararası vizyonunun genişlemesi hedefleniyor.

Sergide Volkan Aslan, İpek Duben, Işıl Eğrikavuk, Babi Badalov, Sebine Şıhlinskaya, Ara Güler, Ferruh Başağa, Alexander Kosolapov ve Frantisek Burant'ın eserleri de görülebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lidice Anıtı Direktörü Dr. Eduard Stehlik, Lidice Sanat Koleksiyonu Galerisi'nin dayanışma, cömertlik ve hafızayı temsil ettiğini belirterek, NHK Koleksiyonu bağışının ilk kez doğrudan kamuoyuyla buluşturulacağını aktardı.

Koleksiyon temsilcisi Huma Kabakcı da bağışın hem kişisel hem kolektif bir jest olduğunu, eserleri kamusal hafızaya dahil ederek kurumun uluslararası erişimini artırmayı amaçladığını ifade etti.

Serginin küratörlüğünü Miloslav Vorlicek ve Miriam Kulmova üstleniyor.

Kaynak: AA

''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
