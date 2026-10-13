Liege'de göstericiler polis şiddeti iddialarını, toplu buluşma yasağını protesto etti - Son Dakika
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Liege'de göstericiler polis şiddeti iddialarını, toplu buluşma yasağını protesto etti

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Liege'de Belediye Başkanı Willy Demeyer'in 3'ten fazla kişinin buluşmasını yasaklayan kararı ve polis şiddeti iddiaları protesto edildi. Ayrımcı kimlik kontrolleri ve keyfi gözaltılar eleştirildi; polis 1 Ekim'den itibaren 194 gözaltı ve 43 polisin yaralı olduğunu açıkladı.

Belçika'nın Liege kentinde Belediye Başkanı Willy Demeyer'in toplu buluşmaları kısıtlayan kararı ve öğrenci gösterilerindeki polis şiddeti iddiaları protesto edildi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Sosyalist Parti'nin (PS) kentteki merkezi önünde toplanan göstericiler, belediye binasına yürüdü.

Katılımcılar, "Her yerde polis, hiçbir yerde adalet yok", "Irkçı polis, suç ortağı adalet" ve "Arkadaşlarımızı serbest bırakın" sloganları attı.

Belediye binası önünde yapılan konuşmalarda, polis şiddetine maruz kaldığını belirten kişilerin anlatımlarına yer verildi.

Belediye Başkanı'nın 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan kararına tepki gösterildi.

Ayrımcı kimlik kontrolleri ve keyfi olduğu öne sürülen gözaltılar eleştirildi, gözaltına alınan gençlere tıbbi veya hukuki yardım sağlayan kişilere baskı uygulandığı iddia edildi.

Eğitimde planlanan tasarruf tedbirlerine karşı gösteriler

Belçika'da öğrenciler, eğitimde planlanan tasarruf tedbirlerine karşı çeşitli kentlerde gösteriler düzenlemişti.

Liege'de protestolar sırasında çıkan olayların ardından Belediye Başkanı Willy Demeyer, bazı istisnalar dışında kent genelinde 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamıştı.

Liege polisi, 1 Ekim'den itibaren 114'ü reşit olmayan, 194 kişinin gözaltına alındığını ve 43 polis memurunun yaralandığını açıklamıştı.

Liege Üniversitesi de güvenlik riskleri nedeniyle şehir merkezindeki binalarını kapatmıştı.

Kaynak: AA
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