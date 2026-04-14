Üye Girişi
Son Dakika Logo

29. Hafta Hakem Performansları Masaya Yatırıldı

14.04.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

29. hafta hakem kararları değerlendirildi. Oğuzhan Çakır, kontrollü yönetimiyle takdir toplarken, bazı kararlar eleştirildi. Genel olarak hakemlerde tutarsızlık ve standart sapmalar dikkat çekti.

Ligde sona yaklaşıldıkça zirve ve düşme hattındaki mücadele kızışırken, 29. haftanın hakem kararları masaya yatırıldı. Haftanın hakemi Oğuzhan Çakır, kontrollü bir yönetim sergiledi ve penaltı beklentilerini doğru şekilde değerlendirerek maçı sorunsuz yönetti. Ancak, Ali Yılmaz'ın Makarov'a sarı kart gösterdiği pozisyonda, kural gereği kırmızı kart verilmesi gerektiği eleştirildi.

Mehmet Türkmen, formsuz bir görüntü sergileyerek faul ve kart tercihlerinde standart sapmalar yaşadı. VAR'ın müdahalesiyle düzeltilen bir penaltı kararı, oyun adaleti açısından önemliydi. Diğer hakemlerde de fiziksel ve mental formsuzluk, disiplin kararlarındaki istikrarsızlık gibi zayıf noktalar gözlemlendi. Örneğin, bir maçta ofsayt hatası yapılarak penaltı kararı verilmedi, bu önemli bir hata olarak kaydedildi.

Haftanın hayal kırıklığı Çağdaş Altay olurken, bazı hakemler kritik kararlarda doğru tercihler yaparak başarılı performanslar sergiledi. Genel olarak, skoru değiştiren büyük hatalar az olsa da, hakem yönetimlerindeki tutarsızlıklar ve standart sapmalar, haftanın olumsuz yönleri olarak öne çıktı. Bu durum, ligdeki hakem performanslarının daha istikrarlı olması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Oğuzhan Çakır, Futbol, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 10:37:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.