29. Hafta Hakem Performansları Masaya Yatırıldı

Ligde sona yaklaşıldıkça zirve ve düşme hattındaki mücadele kızışırken, 29. haftanın hakem kararları masaya yatırıldı. Haftanın hakemi Oğuzhan Çakır, kontrollü bir yönetim sergiledi ve penaltı beklentilerini doğru şekilde değerlendirerek maçı sorunsuz yönetti. Ancak, Ali Yılmaz'ın Makarov'a sarı kart gösterdiği pozisyonda, kural gereği kırmızı kart verilmesi gerektiği eleştirildi.

Mehmet Türkmen, formsuz bir görüntü sergileyerek faul ve kart tercihlerinde standart sapmalar yaşadı. VAR'ın müdahalesiyle düzeltilen bir penaltı kararı, oyun adaleti açısından önemliydi. Diğer hakemlerde de fiziksel ve mental formsuzluk, disiplin kararlarındaki istikrarsızlık gibi zayıf noktalar gözlemlendi. Örneğin, bir maçta ofsayt hatası yapılarak penaltı kararı verilmedi, bu önemli bir hata olarak kaydedildi.

Haftanın hayal kırıklığı Çağdaş Altay olurken, bazı hakemler kritik kararlarda doğru tercihler yaparak başarılı performanslar sergiledi. Genel olarak, skoru değiştiren büyük hatalar az olsa da, hakem yönetimlerindeki tutarsızlıklar ve standart sapmalar, haftanın olumsuz yönleri olarak öne çıktı. Bu durum, ligdeki hakem performanslarının daha istikrarlı olması gerektiğini bir kez daha vurguladı.