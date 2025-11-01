Likya Yolu Dünya Birincisi - Son Dakika
Likya Yolu Dünya Birincisi

Likya Yolu Dünya Birincisi
01.11.2025 17:23
Likya Yolu, Time Out dergisinin 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' listesinde zirvede yer aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayıp Antalya'ya uzanan Likya Yolu, Time Out dergisinin "Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası" listesinde zirvede yer aldı.

İngiltere merkezli ünlü "Time Out" dergisi, dünyanın en güzel yürüyüş rotalarını sıraladığı listede Likya Yolu'nu ilk sırada gösterdi.

TARİHİ LİKYA YOLU ZİRVEDE

Fethiye'den başlayıp Antalya'nın Konyaaltı ilçesine kadar uzanan yaklaşık 540 kilometrelik Likya Yolu, doğa ve tarihle iç içe bir yürüyüş deneyimi sunuyor.

"GURUR KAYNAĞI"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı açıklamada, Fethiye turizmini dört mevsime yaymak ve doğal mirası korumak amacıyla paydaşlarla birlikte çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı da Likya Yolu'nun dünyanın en güzel yürüyüş rotası seçilmesinin bölge için büyük bir gurur kaynağı olduğunu, bu tanınırlığın turizm potansiyelini güçlendireceğini ve sürdürülebilir turizme önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Likya Yolu, Antalya, Fethiye, Kültür, Turizm

Likya Yolu Dünya Birincisi

