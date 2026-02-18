Limanağzı'nda Doğal ve Arkeolojik Miras Tehditte - Son Dakika
Limanağzı'nda Doğal ve Arkeolojik Miras Tehditte

18.02.2026 18:10
WWF, Kaş Limanağzı'ndaki doğal ve arkeolojik mirası korumak için acil önlem çağrısında bulundu.

(ANKARA)- Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Limanağzı bölgesinde doğal ve arkeolojik mirasın tehdit altında olduğuna dikkati çekerek, "Limanağzı'nda yürütülen tüm süreçlerde; ilgili kurumları, bilim insanlarını ve yerel paydaşları kapsayan şeffaf, katılımcı ve koruma temelli bir yaklaşımın hayata geçirilmesi imkansız değil, acil. Kıyı ve deniz ekosistemini korumak birlikte mümkün" açıklamasını yaptı.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaş-Limanağzı'nda doğal ve arkeolojik miras tehlikede. Limanağzı, Kaş–Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan; kıyı ekosistemleri, deniz çayırları, zeytinlikleri ve arkeolojik mirasıyla yüksek koruma değerine sahip özel bir alan. Bölgenin doğal ve kültürel özelliklerinin korunması, hem biyoçeşitlilik hem de Akdeniz kıyı peyzajının bütünlüğü açısından kritik öneme sahip."

Bölgede son dönemde gözlemlenen taraçalandırma, arazi düzleştirme, zeytinlik alanlara müdahale ve sahile paralel yol açılması gibi kıyı ve deniz ekosistemleri üzerinde baskı oluşturabilecek uygulamalar ve koruma statülerinin gerektirdiği süreçlerin işletilmesine dair belirsizlikler endişeye neden oldu. Açılan yol ve arazi düzenlemelerine ilişkin süreç halen yargıda.

Alınacak kararlar, Kaş-Limanağzı'nın geleceğini doğrudan etkileyecek. Kaş-Limanağzı'nda kıyı şeridi ve çevresindeki doğal habitatlarda değişikliğe yol açabilecek müdahaleler gözlemleniyor. Hem karasal hem denizel hassasiyetler nedeniyle bilimsel temelli ve bütüncül bir koruma yaklaşımına ihtiyaç var. Kıyılarımızın doğal değerlerini korumak, hepimizin ortak sorumluluğu. Limanağzı'nda yürütülen tüm süreçlerde; ilgili kurumları, bilim insanlarını ve yerel paydaşları kapsayan şeffaf, katılımcı ve koruma temelli bir yaklaşımın hayata geçirilmesi imkansız değil, acil. Kıyı ve deniz ekosistemini korumak birlikte mümkün."

Kaynak: ANKA

