Limasol'da Orman Yangını: 1 Ölü

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kenti kırsalında çıkan orman yangınında 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Limasol'un kırsal kesiminde çarşamba günü öğleden sonra çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile yayıldı.

Köyündeki orman yangınından kaçmak istediği tahmin edilen ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin cesedi, Alassa- Larnaka kara yolunda arabası ile birlikte yanmış durumda bulundu.

Polis yangın sonucu hayatını kaybeden kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, yangının devam ettiği bölgelerdeki yolların dikkatli şekilde kullanılmasını istedi.

Köyler tahliye edildi

GKRY'nin Limasol kenti kırsalındaki orman yangının geniş bir alana yayılması üzerine bölgede bulunan 15'ten fazla kasaba ve köy, 2 kamp alanı ile bir piknik alanındaki insanlar tahliye edildiği belirtilirken, Limasol kentinin bir bölümü ile kırsal kesimdeki 50'den fazla yerleşim yerinde elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.

GKRY Hükümeti, vatandaşlarından, bölgede yaşayanlara iletilmek üzere başta uzun ömürlü gıdalar olmak üzere, hijyen malzemeleri, temel ihtiyaç maddeleri ve bazı sağlık malzemeleri olmak üzere yardım talebinde bulundu.

GKRY uluslararası yardım talebinde bulundu

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, Limasol kentindeki yangın için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Hristodulidis'in yardım çağrısına KKTC, Ürdün ve İspanya olumlu yanıt verdi. GKRY hükümet sözcüsü, Ürdün ve İspanya'nın yangın söndürme uçak ve helikopterleriyle GKRY'ye destek olacağını duyurdu.

Öte yandan KKTC'nin Limasol'daki yangınla mücadele için yardım teklifine GKRY'den henüz bir yanıt gelmediği öğrenildi.