Limon İthalatında Gümrük Vergisi Düzenlemesi

TİCARET Bakanlığı, limon ithalatında uygulanan gümrük vergisinin geçici süreyle yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması, piyasaların doğru yönlendirilmesi ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla ticaret politikası araçlarının etkin şekilde kullanıldığı belirtildi. Bu kapsamda, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, tüketici ihtiyacının uygun fiyatlarla karşılanabilmesi amacıyla limonda üretim, arz-talep dengesi, fiyat hareketleri ve dış ticaret verilerinin dikkate alındığı kaydedildi. Buna göre, limon ithalatında uygulanan gümrük vergisinin 31 Temmuz 2026 tarihine kadar yüzde 10 olarak uygulanacağı bildirildi.

Öte yandan, yerli üreticinin korunması amacıyla limonun hasat dönemi dikkate alınarak 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yapılacak ithalatta gümrük vergisinin uluslararası taahhütler çerçevesinde en üst seviye olan yüzde 54 olarak uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla iç ve dış piyasaların yakından takip edilmeye devam edileceğini vurguladı.